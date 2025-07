Eduardo Bolsonaro põe Alcolumbre e Motta na mira de sanções do governo dos EUA e critica Nikolas Ferreira

Eduardo Bolsonaro tem criticado aliados da família. SAUL LOEB / AFP

Morando nos Estados Unidos, no que ele chama de um "exílio político", o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse nesta sexta-feira (25) que mais dois políticos brasileiros podem ser alvo de sanções do governo norte-americano e ter seus vistos suspensos: Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado, e Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados.

— O Davi Alcolumbre não está nesse estágio ainda, mas certamente está no foco do governo (norte) americano. Ele tem a possibilidade agora de não ser sancionado e não acontecer nada com o visto dele, se ele não der respaldo ao regime. E também o Hugo Motta, porque na Câmara dos Deputados tem a novidade da lei da anistia — declarou em entrevista ao programa Oeste com Elas, transmitido pelo YouTube.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro segue em tom de ameaça, a fim de pressionar votações de projetos de seu interesse político.

— Se o Brasil não conseguir pautar a anistia e o impeachment do Alexandre de Moraes, a coisa ficará ruim.

Na sequência, Eduardo Bolsonaro ainda comentou sobre a possibilidade de Donald Trump utilizar a lei Magnitsky para impor sanções a Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A referida lei prevê o bloqueio de bens e contas bancárias nos Estados Unidos e proibição de entrar no país.

— O Trump tem um arsenal na mesa dele, e, pode ter certeza, ele não utilizou esse arsenal todo. Caso venha, talvez até hoje, quem sabe, Deus queira, a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, esse vai ser só mais um capítulo dessa novela. Não será o último — acrescentou.

Críticas a Nikolas Ferreira

Aliado da família, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) foi criticado pelo filho do ex-presidente. Eduardo disse que "esperava mais" do parlamentar mineiro no enfrentamento às medidas cautelares impostas ao seu pai e embate com Moraes.

— Na nossa percepção, é difícil que ele (Nikolas) não tenha a real dimensão do que está sendo tratado aqui nos EUA e que isso é vital para conseguirmos resgatar a democracia brasileira. Então, causa certa estranheza que ele tem sido pouco ativo em levar essa mensagem adiante — iniciou sua fala, pontuando que Nikolas Ferreira é "a voz mais escutada das redes sociais".