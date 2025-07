Eduardo Bolsonaro intensificou "condutas ilícitas" e ataques ao STF nos últimos dias, diz Moraes

Eduardo Bolsonaro chamou Moraes de "ditador" após ministro determinar operação com seu pai, Jair Bolsonaro. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes determinou que duas publicações realizadas nos últimos dias pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) sejam anexadas ao inquérito que investiga se a atuação do parlamentar nos Estados Unidos tem relação aos recentes ataques do governo norte-americano contra as autoridades brasileiras. Ele assinou despacho neste sábado (19).

No documento, argumenta que parlamentear intensificou "ataques ao Supremo Tribunal Federal nas redes sociais". Em uma das postagens, o filho de Jair Bolsonaro se refere a Moraes como "ditador" e "gangster de toga", além de afirmar que suas decisões são "censura e medidas de coerção".

"Após a adoção de medidas investigativas de busca e apreensão domiciliar e pessoal, bem como e imposição de medidas cautelares em face de Jair Messias Bolsonaro, o investigado Eduardo Nantes Bolsonaro intensificou as condutas ilícitas objeto desta investigações, por meio de diversas postagens e ataques ao Supremo Tribunal Federal nas redes sociais", diz trecho do despacho assinado por Moraes.

A decisão do magistrado esta relacionado ao inquérito solicitado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao Supremo, que busca esclarecer se a ida de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos está ligada as sanções impostas por Donald Trump ao Brasil.

O inquérito avalia se Eduardo Bolsonaro cometeu três crimes:

coação no curso do processo

obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa

abolição violenta do Estado Democrático de Direito

Operação contra Jair Bolsonaro

Na sexta-feira (18), Moraes determinou medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e teve sua decisão confirmada pela maioria da Primeira Turma do STF.

Bolsonaro foi alvo de buscas da Polícia Federal (PF), vai usar tornozeleira e está proibido de acessar redes sociais. A PF apontou que o ex-presidente tem atuado para dificultar o julgamento do processo do golpe e disse que as ações poderiam caracterizar crimes de coação no curso do processo, obstrução de Justiça e ataque à soberania nacional.

Vistos revogados

Após a operação, ainda na sexta-feira, o secretário de Estado do governo Trump, Marco Rubio, anunciou a revogação imediata do visto norte-americano de Moraes, de seus aliados na Corte e familiares diretos. Essa é a primeira sanção adotada pelo governo dos EUA diretamente contra o ministro.