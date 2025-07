Eduardo Bolsonaro contradiz pai e afirma que governo Trump mostrou a ele taxação antes do anúncio

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o influenciador Paulo Figueiredo reconheceram nesta segunda-feira (21) que a possibilidade dos Estados Unidos impor tarifas comerciais ao Brasil foi discutida em reuniões que tiveram com autoridades do governo estadunidense antes da medida ter sido anunciada pelo presidente Donald Trump. A afirmação vai na contramão da fala do pai do deputado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que afirmou mais cedo no mesmo dia que não tem qualquer relação com a tarifa.