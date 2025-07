Eduardo Bolsonaro chama Moraes de "frouxo" e diz que Trump vai para cima do ministro e de sua esposa

Eduardo Bolsonaro está nos EUA. Marcelo Camargo / Agência Brasil

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou vídeo em seu perfil no Instagram, na quinta-feira (10), com ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O parlamentar, que está nos Estados Unidos, desafiou Moraes a incluir o presidente dos EUA, Donald Trump, no inquérito das fake news.

Procurado por intermédio da assessoria do STF, o ministro não havia se manifestado até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

O filho do ex-presidente afirmou que o magistrado "não é macho", "é frouxo" e "está com medo" do líder americano.

— Por que o senhor (Alexandre de Moraes) não faz a mesma coisa com o Trump que fez comigo? Que fez com Allan dos Santos e Elon Musk... Por que você não coloca o Trump no inquérito das fake news? (...) Eu estou apontando isso aqui para provar que o Alexandre de Moraes não é macho. Alexandre de Moraes é um frouxo, Alexandre de Moraes está com medo, Alexandre de Moraes está sem dormir, porque ele sabe que daqui a pouco vai vir a lei Magnitsky" — questiona o político.

Leia Mais O que é a Lei Magnitsky, que secretário de Estado dos EUA diz que pode ser usada contra Alexandre de Moraes

O instrumento, criado em 2012 durante o governo do democrata Barack Obama, é um conjunto de medidas legislativas que autoriza a imposição de sanções contra pessoas ou entidades estrangeiras.

O objetivo é punir responsáveis por: violações de direitos humanos — como tortura ou assassinatos extrajudiciais (quando o alvo são personalidades políticas, sindicais, religiosas e sociais) —; corrupção em grande escala; desaparecimentos forçados; prisões arbitrárias em larga escala; entre outros.

Eduardo diz que Trump é "imprevisível"

O deputado ainda disse que Trump é "imprevisível" e pode também vir para cima da mulher de Moraes.

— Do jeito que o Trump é, (a lei Magnitsky) não vai vir só nele (Alexandre de Moraes), vai vir pegando, provavelmente, a esposa dele, o Fábio Shor e outros atores da Polícia Federal. Não sei.. Agora está tudo na mão do Trump... E ele é imprevisível. Pode vir para cima da PGR — alertou o deputado, fazendo referência do delegado Shor da PF e à Procuradoria-Geral da República.

O delegado e o procurador-geral Paulo Gonet entraram na mira dos bolsonaristas por conta das investigações que levaram a denúncia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Eduardo é investigado por tentar provocar o governo americano a impor sanções contra autoridades brasileiras, como o próprio Moraes. O deputado se autoexilou nos EUA e de lá pede por intervenção para que os condenados pelo ataque de 8 de Janeiro recebam anistia.