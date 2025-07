Eduardo Bolsonaro ameaça Polícia Federal em live, e diretor-geral reage: "Nenhum investigado intimidará a PF"

"Cachorrinho da Polícia Federal que tá me assistindo, deixa eu saber não. Se eu ficar sabendo quem é você... ah, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal delegado Fábio Alvarez Shor se ele conhece a gente…", disse o parlamentar.

A declaração foi feita após o deputado afirmar que pretende trabalhar para retirar o ministro Alexandre de Moraes do Judiciário, reforçando o tom de confronto com o Supremo Tribunal Federal (STF). A fala gerou reação do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.