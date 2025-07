"É nosso, my friend": governo responde nas redes sociais investigação do Pix pelos EUA

Governo dos EUA afirma que Pix favorece pagamento eletrônico criado pelo governo. Bruno Peres / Agência Brasil/Divulgação

O governo federal se posicionou nas redes sociais sobre a inclusão do Pix no rol das investigações do governo dos Estados Unidos sobre práticas comerciais do Brasil.

"O Pix é do Brasil e dos brasileiros! Parece que nosso Pix vem causando um ciúme danado lá fora, viu? Tem até carta reclamando da existência do nosso sistema Seguro, Sigiloso e Sem taxas. Só que o Brasil é o quê? Soberano. E tem muito orgulho dos mais de 175 milhões de usuários do Pix, que já é o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros. Nada de mexer com o que tá funcionando, ok?", escreveu o governo em post no Instagram.

A frase "O Pix é nosso, my friends!" estampa a postagem. Reforçando o discurso de "Brasil soberano", a publicação se alinha com falas do presidente Lula e de campanha adotada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom).

Relembre

O governo dos Estados Unidos anunciou uma investigação para apurar práticas comerciais consideradas "desleais". O documento cita uma série de atividades financeiras do Brasil, entre elas o comércio de rua e até o Pix.

Conforme a publicação do Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês), o sistema de pagamento eletrônico brasileiro, reconhecido pela funcionalidade do Pix, "parece adotar uma série de práticas desleais". A apuração insinua que o sistema parece favorecer os serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo.

Início em 2020

O Pix, desenvolvido pelo Banco Central (BC), começou a funcionar em novembro de 2020. Em 2024, os brasileiros realizaram 63,8 bilhões de operações via Pix, número que superou as 50,8 bilhões de transações somadas de cartões de crédito e débito, boletos, TED, cartão pré-pago e cheques.

Em junho, o BC lançou o Pix automático para o pagamento de despesas fixas, como contas mensais. Já para setembro, está prevista a operação do Pix parcelado, no qual o pagador contrai um crédito para permitir o parcelamento de uma transação, semelhante à modalidade com juro do cartão de crédito parcelado. Esses formatos concorrem com serviços oferecidos por bandeiras de cartões, muitas delas empresas dos EUA.