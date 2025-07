Do PT ao Novo, deputados articulam derrubada da licença-prêmio para cúpulas jurídicas do RS

Homenagem aos 30 anos da Defensoria Pública do Estado. Lauro Alves / ALRS / Divulgação

Deputados estaduais das mais variadas correntes ideológicas — direita, esquerda e centro — iniciaram uma articulação política suprapartidária para tentar frear o que consideram ser uma autoconcessão de privilégios por parte da cúpula de carreiras jurídicas no Rio Grande do Sul. A insatisfação dos deputados é com o fato de o Ministério Público (MP) e a Defensoria Pública terem, nas últimas semanas, recriado a chamada licença-prêmio — benefício que havia sido extinto em 2019.

A sessão plenária de terça-feira (1º) mostrou a subida de tom dos parlamentares contra os novos benefícios recriados por esses órgãos para as suas cúpulas. Felipe Camozzato (Novo) chamou a decisão dos õrgãos jurídicos de "achaque".

— Como é que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e os poderes decidem eles mesmos se se autoconceder inclusive licenças e auxílios que foram revogados por este parlamento, que é caso da licença-prêmio? A licença-prêmio foi revogada, foi extinta pelo parlamento gaúcho! Quero contar com todos os colegas de diferentes partidos e origens para que nós possamos erguer o parlamento gaúcho, erguer a população gaúcha porque isto é, sim, um abuso, um privilégio, um achaque — disse Camozzato, que começou a colher assinaturas para criar uma frente parlamentar contra os privilégios.

O tom elevado do Novo foi acompanhado pelo deputado Jeferson Fernandes (PT), que classificou de "gandaia" a autoconcessão dos benefícios pelas cúpulas das carreiras jurídicas.

— Eles se intitulam no direito de receber verbas indenizatórias que não constam em lei, verbas retroativas ao ano que bem entendem, e se respaldam dizendo isso é (autorizado por) resolução. Ora, qualquer servidor público, se entender que tem um direito, ele tem que apontar a lei que indica o direito. Segundo, tem que ajuizar a ação. Vencendo, vai para a fila dos precatórios. Pois os bonitos, além de fazerem isso por decisão administrativa, recebem o dinheiro na boca do caixa, sem ninguém saber. Gente, essa é a gandaia que está em curso no Brasil, e não é diferente aqui no Rio Grande do Sul. O trenzinho da alegria começa assim, um poder se proclama no direito, aí vem o outro com o princípio da isonomia e todo mundo recebe sem lei anterior — disse Fernandes, reforçando a ideia de uma mobilização “suprapartidária”.

Os mecanismos para tentar frear a recriação da licença-prêmio estão em análise entre os parlamentares. Descrente na judicialização do tema, Camozzato defende que a Assembleia adote uma reação política, parando de votar os projetos de interesse desses órgãos e poderes.

— Acho que deveríamos aumentar o tom desse recado e não votar projetos dos demais poderes se eles não se comprometerem a serem moderados nas autoconcessões e a enviarem (eventuais benefícios) para o parlamento votar. E que votemos no orçamento as restrições orçamentárias para não permitir que esse tipo de abuso aconteça — acrescentou o deputado do Novo.

A bancada do PP marcou para a próxima semana uma reunião sobre o tema. O deputado Marcus Vinícius diz que um caminho possível é alterar a Constituição do Rio Grande do Sul para impedir que esses órgãos recriem os benefícios.

— Queremos compartilhar dessa ação com todos os deputados, com todas as bancadas. A intenção é, por meio da frente parlamentar, buscar as assinaturas para uma proposta de emenda à Constituição (PEC), se esse for o caminho jurídico adequado — disse Vinícius.

Em 2019, os deputados estaduais aprovaram uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que extinguiu a licença-prêmio para servidores do Estado.