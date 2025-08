"Dia sagrado da soberania", diz Lula após confirmação de tarifaço dos EUA e sanções contra Moraes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (30) que "hoje é o dia sagrado da soberania" . A fala ocorreu após a c onfirmação de tarifas de 50% dos Estados Unidos a produtos brasileiros e ao anúncio de sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

— Vou me reunir ali para defender outra soberania. A soberania do povo brasileiro em função das medidas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos. Então hoje, para mim, é o dia sagrado da soberania, de uma soberania de coisas que eu gosto, dos animais e dos seres humanos — afirmou Lula no Palácio do Planalto durante sanção de projeto que veda a utilização de animais em testes cosméticos, conforme O Globo.