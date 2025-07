Deputados do PL ignoram Motta e recesso parlamentar para articular comissões na Câmara em apoio a Bolsonaro

A decisão contraria determinação do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), que na sexta-feira (18) havia negado pedido dos parlamentares para adiar o recesso . Um dos argumentos de Motta foi a realização de obras durante o período, o que impossibilitaria as reuniões.

Presidida pelo deputado Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado busca aprovar uma moção que cita perseguição política ao ex-presidente, conforme o g1 . Único item listado na pauta da reunião, o documento alerta para impactos na segurança pública e ordem do país após a operação da Polícia Federal contra Bolsonaro .

"As atividades legislativas serão retomadas na semana do dia 4 de agosto, com sessões deliberativas e funcionamento regular das comissões, conforme calendário", disse Motta em nota.