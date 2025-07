Polícia Legislativa precisa intervir para evitar agressão em bate-boca entre deputados na Câmara; veja confusão

Célia x Kataguiri: ela foi criticada pelo uso do cocar e ele por ser descendente de japoneses.

A Polícia Legislativa da Câmara precisou intervir em tumulto entre os deputados federais Célia Xakriabá (PSOL-MG) e Kim Kataguiri (União-SP). O ânimos se acirram por volta das 2h desta quinta-feira (17), durante a votação que aprovou a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental .

O estopim teria sido uma fala de Kataguiri, que se se referiu a comunidades indígenas como “tribos” , que teriam sido beneficiadas com a Usina de Belo Monte.

— Cinco milhões de reais na conta de cada tribo. Aí, eu também quero que abra uma hidrelétrica do lado de casa. Porque, me explica, como é que transformar tribo indígena em latifúndio ajuda a compensar impacto ambiental? Não ajuda, gente, isso é dinheiro indo para o bolso dessas pessoas — declarou o parlamentar.

Célia não gostou da fala do colega e contra-atacou as declarações e chamou Kataguiri de "estrangeiro" e "deputado reborn" .

Kataguiri então teria rebatido e chamado a parlamentar de “cosplay” , termo utilizado para pessoas que se fantasiam de um personagem e citou as penas de pavão colocada em seu cocar utilizado pela deputada como "pavão".

— Determinada deputada me chamou de deputado estrangeiro. E eu quero dizer aqui que estrangeiro, e ali próximo de onde estão meus ancestrais, é o pavão, que é um animal lá da Ásia. Não tem nada a ver com tribo indígena aqui no Brasil, mas tem gente que parece que gosta de fazer cosplay — disse.