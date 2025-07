Deputado pede licença para assumir secretaria no governo Leite e abre disputa na Justiça Eleitoral por cadeira no Legislativo

Nomeação de Thiago Duarte foi acertada em 30 de junho e anunciada no dia seguinte. Vitor Rosa / Divulgação

Anunciado há 20 dias pelo governador Eduardo Leite, o deputado estadual Thiago Duarte (União Brasil) protocolou pedido de licença do mandato na Assembleia Legislativa para assumir a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. A licença tem início oficial no dia 28 de julho, após o retorno do deputado de uma viagem ao Exterior.

Na Secretaria da Justiça, Thiago substituirá o correligionário Fabrício Peruchin. Thiago ainda não havia assumido a pasta em razão da indefinição sobre quem ocupará sua cadeira no Legislativo. A primeira suplente do União Brasil é a ativista Barbara Penna, que migrou para o Podemos. Diante disso, o União pleiteava a convocação do segundo suplente, Ruy Irigaray.

O presidente da Assembleia, Pepe Vargas (PT), chegou a consultar a Justiça Eleitoral, que orientou pela convocação de Barbara. Por isso, o União ingressou com pedido de liminar no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) pleiteando que Irigaray seja chamado.

A petição, assinada pela advogada Christine Rondon, afirma que Barbara trocou de partido em razão de "cálculos eleitorais", visto que pretendia concorrer a vereadora de Porto Alegre pelo Podemos, o que configuraria infidelidade partidária.

"A tutela aqui pleiteada busca proteger a própria soberania popular ao manter a quantidade de deputados que representa o projeto político eleito nas Eleições de 2022", diz trecho do pedido.

Questionado, o advogado de Barbara, Lucas Lazari, afirma que ela tem direito de ocupar a cadeira.

"Ainda não tive acesso aos autos porque a Barbara não foi citada, mas reitero que ela possui o direito de ser empossada e apresentar ao TRE as razões pelas quais entende que houve justa causa na sua decisão de se desfiliar do União Brasil", escreveu Lazari.

O União chegou a pedir ao TRE uma liminar para impedir a posse de Bárbara antes de Thiago pedir licença, mas a Corte extinguiu o processo sem julgar o mérito.

Caso o partido consiga a liminar, a cadeira ficará com Irigaray. Ele é pai do ex-deputado Ruy Irigaray Júnior, cassado em 2022 após denúncia de utilização de funcionários do seu gabinete, pagos com dinheiro público, para fins pessoais, como a realização de obras na casa da sogra.

Veja o documento em que Thiago Duarte pede licença do mandato: