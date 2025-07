Deputado assumirá secretaria de Justiça e Direitos Humanos do governo Leite

Thiago Duarte substituirá o correligionário Fabrício Peruchin. Thiago Duarte / Arquivo Pessoal

O deputado estadual Thiago Duarte (União Brasil) assumirá a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul. A nomeação foi acertada nesta segunda-feira (30) com o governador Eduardo Leite.

Thiago substituirá o correligionário Fabrício Peruchin, atual titular da pasta, indicado por ele ao governo.

— Em até sete dias vamos apresentar um planejamento com as medidas que queremos adotar — antecipa Thiago.

A nomeação havia sido reivindicada pelo partido meses atrás, mas permaneceu em compasso de espera em razão das consequências na distribuição de cadeiras na Assembleia Legislativa.

Com a posse de Thiago, em tese, a vaga iria para Bárbara Penna, que foi a primeira suplente do União Brasil na eleição de 2022. No entanto, ela migrou para o Podemos em 2024.

O União Brasil pediu ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) que Bárbara fosse retirada da lista de suplentes, mas o pedido foi rejeitado.