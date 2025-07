"Defenda o Brasil" e "Make Brazil Free Again": apoiadores do governo e oposição travam embate nas redes sociais sobre taxação de Trump

Postagens com mensagens de apoio ao governo Lula e com críticas à atual gestão dominam as redes sociais. Montagem com fotos de Ricardo Stuckert/PR e Alan Santos/PR e artes de @ptbrasil e @plnacional_ / Divulgação / Reprodução redes sociais

A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma nova tarifa de 50% sobre exportações brasileiras, gerou uma onda de reações políticas e disputas narrativas nas redes sociais.

Tanto PT quanto PL ativaram suas bases digitais com campanhas coordenadas, cartazes de impacto visual e frases de efeito. A disputa girou em torno de três eixos principais: a responsabilidade pelas tarifas, quem de fato protege o Brasil e do que o país precisa ser defendido.

De um lado, a oposição culpa Lula pela retaliação de Trump, cita falta de diplomacia e afirma que a postura prejudica o povo. Do outro, aliados do governo defendem a atuação do presidente na defesa da soberania nacional, apostam no patriotismo e acusam a família Bolsonaro de agir por interesse próprio, prejudicando a relação brasileira com os Estados Unidos.

Slogans e cards

Pelo lado do governo, os slogans responsabilizam o ex-presidente Jair Bolsonaro e utilizam as cores da bandeira do Brasil, que, embora tenham sido associadas a campanhas bolsonaristas, voltaram a ser usadas pela esquerda com mais frequência recentemente.

O PT levantou os termos "Defenda o Brasil", "Brasil soberano" e "Lula quer taxar os super-ricos, Bolsonaro quer taxar o povo".

A oposição respondeu devolvendo a acusações: “A culpa é do Lula”, “Fora PT”, e com a adaptação do lema trumpista: “Make Brazil Free Again”.

Os petistas lançaram o “Defenda o Brasil”, que foi adaptado pelo PL como “Defenda o Brasil do PT”. Em resposta, o perfil oficial do partido de Lula criticou a retórica bolsonarista e acusou os adversários de “viralatismo”. O PL reagiu: “Vira-lata é quem coloca o próprio país no buraco.”

O termo, cunhado por Nelson Rodrigues para se referir a posturas de inferioridade assumidas por brasileiros diante de estrangeiros, foi usado pela primeira-dama Janja nesta quarta-feira (11), para se referir aos apoiadores de Bolsonaro, de acordo com a sua assessoria.

Entre os nomes da direita, o deputado federal Nikolas Ferreira, conhecido pelo alcance nas redes sociais, tentou emplacar hashtags e frases de efeito como “Lula ferrou o Brasil”, “Chega de ditadura” e até uma publicação apenas com a palavra “Impeachment”.

Redes do presidente

A resposta e o impulsionamento de campanhas aconteceu principalmente nas redes do PT. No perfil oficial do partido, cartazes com estética moderna foram as estratégias mais usadas. Foram feitas dezenas de publicações.

Já nas redes de Lula, a reação foi mais discreta. Foram compartilhados trechos e reproduções de entrevistas dadas pelo presidente sobre o tema e manchetes que citam o artigo publicado por ele internacionalmente.

“Não há alternativa ao multilateralismo”, escreveu.

A comunicação de Lula seguiu seu tom habitual no restante do dia, com postagens institucionais e de agenda. A exceção foi uma foto publicada durante um evento sobre o novo acordo do Rio Doce. Nela, Lula aparece usando um boné azul com os dizeres: “O Brasil é dos brasileiros” — um gesto interpretado como resposta direta ao uso, por parlamentares da oposição, do boné vermelho com o slogan MAGA (Make America Great Again, "façam os Estados Unidos grandes novamente", em português), símbolo do movimento de Trump.

Família Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro, tirando a nota oficial a imprensa, fez apenas duas publicações sobre o caso. Foi o filho Eduardo quem liderou a mobilização digital após o anúncio da nova tarifa norte-americana. Dentro da família Bolsonaro, o deputado federal é visto como o principal articulador político nas redes sociais e o melhor comunicador do clã.

Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro e se licenciou do mandato na Câmara em março, alegando que a pausa é necessária para que ele possa "focar em buscar as justas punições que Alexandre Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem".

Desde então Eduardo manteve agendas com congressistas republicanos e auxiliares do presidente Donald Trump para tentar emplacar medidas que pressionem o STF no julgamento da trama golpista. A carta do presidente norte-americano, onde ele cita uma "caça às bruxas" contra Jair Bolsonaro, e que a maneira como o Brasil tratou o ex-presidente é "uma desgraça internacional", foi tida como uma vitória à campanha de Eduardo.

No X (antigo Twitter), fixou uma publicação, com mais de 27 mil respostas, convocando apoiadores a agradecerem diretamente a Donald Trump nos comentários:

“Coloque o seu agradecimento ao Presidente Donald Trump abaixo e vamos rumo à Lei Magnitsky! THANK YOU PRESIDENT TRUMP – MAKE BRAZIL FREE AGAIN – WE WANT MAGNITSKY!”

Pesquisa analisa desempenho de posts nas redes

Ainda é muito cedo para saber qual o resultado das campanhas, mas, de acordo com levantamento da Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados, o discurso de soberania do Brasil superou as críticas a Lula por tarifaço de Trump nas redes.

Publicações sobre o tema da soberania nacional somaram mais de 240 milhões de impressões e 9,1 milhões de curtidas no X até a manhã de quinta-feira (10). No topo dos Trending Topics Brasil, Trump liderava com 36,5 milhões de citações, seguido pelo termo "Respeita o Brasil, com cerca de 1,9 milhão de menções. A hashtag é usada principalmente por apoiadores do governo, que elogiam a fala de Lula sobre soberania nacional e reciprocidade econômica.

— O volume de menções é muito maior do que em dias normais, indicando que a decisão de Trump mobilizou um sentimento nacionalista nas redes sociais, que em sua maioria saiu em defesa do Brasil e, por tabela, do governo brasileiro — afirma CEO da Nexus, Marcelo Tokarski, que continua:

— No X, as hashtags em defesa do Brasil são muito mais mencionadas do que aquelas críticas ao governo.

Uma análise amostral de 1,5 milhão de postagens em português, feitas entre quarta e quinta-feira, até 10h30min, indicava que o presidente Lula lidera entre os conteúdos mais compartilhados, seguido por influenciadores e depois os deputados Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), Nikolas Ferreira (PL-MG) e Marcel van Hattem (Novo-RS) e do governador Tarcísio de Freitas (SP).

Entre os lemas usados na mobilização digital, apoiadores do Planalto impulsionaram termos como "Brasil soberano", "traidores da pátria", "estamos com Lula" e "o Brasil é dos brasileiros". Do lado oposto, críticos do governo promoveram hashtags como "obrigado Trump", "#ImpeachmentDoLulaJá" e "culpa do Lula".

Já no Instagram, uma amostra de 3,3 mil postagens em português identificou o presidente Lula lidera entre os conteúdos mais curtidos, com cerca de 660 mil interações e 103 mil comentários. Também se destacam publicações do governador Tarcísio de Freitas e de figuras políticas como Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), Deltan Dallagnol (Novo-PR) e Mario Frias (PL-MG).