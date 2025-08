Coronel afirma que houve “silêncio ensurdecedor” do Exército sobre acampamentos em Brasília

Nove militares e um policial federal do núcleo 3 são interrogados no STF.

O coronel Márcio Nunes de Resende afirmou nesta segunda-feira (28) ao Supremo Tribunal Federal (STF) que houve um “silêncio ensurdecedor” do Exército sobre o acampamento golpista montado em frente ao quartel da força em Brasília após o resultado das eleições de 2022.

O militar é um dos réus do núcleo 3 da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a trama golpista e foi interrogado pelo juiz Rafael Tamai, magistrado auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.