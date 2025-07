Convocação do suplente Ruy Irigaray é dada como certa nos bastidores da Assembleia

Dr. Thiago deixa a Assembleia para assumir a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos no governo estadual. Renan Mattos / Agencia RBS

A convocação do suplente Ruy Irigaray (União Brasil) para o cargo de deputado estadual já é dada como certa nos bastidores da Assembleia Legislativa, após o titular, deputado Dr. Thiago Duarte (União Brasil), anunciar que se licenciará do cargo para assumir um posto no primeiro escalão do governo Eduardo Leite. Irigaray, que tem 88 anos, é pai do ex-deputado estadual Ruy Irigaray Junior, cassado pela Assembleia em março de 2022.

Oficialmente, a Assembleia ainda analisa juridicamente a situação para se pronunciar sobre quem será convocado para a vaga do Dr. Thiago. O chamamento natural seria de Bárbara Penna, primeira suplente do União Brasil nas eleições de 2022. Contudo, como ela trocou de partido desde então, o cargo pode ser mantido com a sigla, resultando na convocação do segundo suplente, Irigaray.

Penna, por sua vez, disse acreditar que ficará com a vaga, uma vez que, segundo ela, migrou de partido por ter sofrido violência política. A suplente não detalhou a suposta ocorrência.

— Acabei saindo desse antigo partido porque eu sofri violência política, e hoje estou sofrendo perseguição. No momento eu não posso falar sobre isso porque corre com segredo de Justiça — disse Penna.

Leia Mais Rosane de Oliveira: ala do PP reage ao lançamento de Covatti e defende candidatura de Polo ao Piratini