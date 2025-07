Conteúdo em pen drive encontrado no banheiro da casa de Bolsonaro é irrelevante, indica PF

À imprensa, Bolsonaro declarou não conhecer o pen drive. EVARISTO SA / AFP

A Polícia Federal (PF) realizou uma análise preliminar no pen drive encontrado no banheiro da residência de Jair Bolsonaro durante operação na última sexta-feira (18). A corporação considerou o conteúdo irrelevante para as investigações contra o ex-presidente.

Ainda não foi produzido um relatório apresentando os detalhes do conteúdo do aparelho, mas essa análise inicial feita pelos investigadores descartou a importância do item para a investigação.

Bolsonaro havia dito, em entrevista após a ação da PF, desconhecer o pen drive e chegou a insinuar que o item poderia ter sido plantado pelos agentes da Polícia Federal. O cumprimento das buscas, entretanto, foi filmado por câmeras corporais dos agentes.

— Não tenho nem ideia — disse à imprensa em frente a Secretária de Administração Penitenciária do Distrito Federal na sexta-feira, ao ser questionado sobre o pen drive.

Agora, a PF deve analisar com mais profundidade o conteúdo do aparelho celular do ex-presidente, que também foi apreendido na ação. Não há prazo, porém, para que essa análise seja concluída.