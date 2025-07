"Complexo de vira-lata": entenda o termo usado por esquerda e direita em meio a embate sobre taxação de Trump

Termo vira arma simbólica entre governo e oposição em meio à crise com Donald Trump. @ptbrasil / @plnacional_ / Reproduão / X

O conflito diplomático entre Brasil e Estados Unidos após o anúncio da tarifa de 50% imposta por Donald Trump às exportações brasileiras ao país trouxe à tona um conceito ao debate público: o "complexo de vira-lata". Com o embate de narrativas sobre o episódio, a expressão volta ao centro do debate público.

O termo, usado recentemente pela primeira-dama Janja em críticas a bolsonaristas, de acordo com sua assessoria, foi resgatado por aliados do governo para denunciar o que consideram uma postura de submissão aos interesses estrangeiros. A oposição rebateu e usou o termo para se referir ao próprio governo, invertendo a crítica.

Mas o que significa, de fato, esse "complexo de vira-lata" — e por que ele ainda provoca tanto?

A origem do "complexo de vira-lata"

O termo foi usado pela primeira vez pelo cronista Nelson Rodrigues em 1958, pouco antes da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Em uma de suas colunas, o escritor dizia que o brasileiro, apesar de talentoso, se sentia inferior diante dos europeus — especialmente dos ingleses.

Para Nelson, esse sentimento de inferioridade não se limitava ao futebol, mas se estendia à cultura, à política e ao comportamento do brasileiro em relação ao estrangeiro, de acordo com Teresa Marques, doutora em ciência política e coordenadora do curso de Relações Internacionais da PUCRS.

— O uso do termo se popularizou ao longo das décadas seguintes e passou a ser utilizado de forma geral como crítica a todo tipo de relação de submissão voluntária mantida pelo brasileiro perante o estrangeiro, sobretudo aquele oriundo do norte global — explica a professora.

De acordo com Teresa, a expressão já era bastante popular entre gerações anteriores à globalização digital, mas desde a posse de Donald Trump, em seu segundo mandato, tem sido mais comum vê-la.

O termo no centro da crise atual

A primeira-dama do Brasil usou o termo após jornalista questionar Lula sobre tarifa de Trump. O discurso foi reforçado pelo PT nas redes sociais nesta sexta-feira (11), e a oposição revertou a crítica.

Em uma arte divulgada nas redes pelo Partido Liberal (PL), o tradicional cachorro caramelo — símbolo popularmente associado ao povo brasileiro — aparece contrastado com uma foto do presidente Lula e da primeira-dama Janja. Abaixo do casal presidencial, está escrito "vira-latas".

A legenda da publicação diz: "Enquanto o caramelo simboliza o melhor do brasileiro, leal e valente, tem um tipo que se comporta como Lula vira-lata: bajulador, ditador e motivo de vergonha, que ainda faz o povo pagar a conta."

De acordo com a professora, há uma uma disputa em torno do termo. Para ela, o PL tenta brigar pelo termo em resposta do uso pelo PT, para solucionar um problema de imagem.

— Acho que os movimentos bolsonaristas perceberam que eles acabaram dando um tiro num pé, porque uma fortaleza do movimento bolsonarista é a elevação do sentimento de nacionalismo — afirma Teresa.

A professora explica que, ao admitir que as sanções impostas por Trump estão ligadas à atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, o próprio PL estaria expondo uma contradição com o discurso patriótico que sustenta.

A crítica faz sentido?

Para a professora Teresa Marques, a ressignificação feita pela oposição tem inconsistências. Segundo ela, ao associar o presidente simultaneamente aos rótulos de "ditador" e "vira-lata", a oposição força uma contradição conceitual:

— Ou é vira-lata ou é ditador. Os dois não dá.

Já o PT, segundo a análise da professora, faz um uso do termo mais próximo de seu sentido original.

— O PT usa o termo vira-lata bem ancorado naquilo que Nelson Rodrigues disse no texto de 1958, de que eles estariam se curvando perante aos Estados Unidos — afirma.

Embora o termo tenha sido usado no sentido original, a professora Teresa Marques alerta para uma leitura mais profunda sobre a atuação da família Bolsonaro. Segundo ela, não se trata apenas de submissão simbólica ou sentimento de inferioridade — há cálculo político envolvido:

— Eu acho que não é uma ação ingênua ou burra, como se pode imaginar quando pensa nessa imagem do cachorro vira-lata, mas é uma estratégia que tenta almejar ganho.

A atuação internacional dos filhos de Bolsonaro, especialmente Eduardo, que articula campanhas nos Estados Unidos e busca apoio de figuras como Trump, se encaixa, na avaliação da professora, no chamado "efeito boomerang": uma estratégia política que consiste em lançar uma demanda para fora, esperando que ela retorne com mais força e legitimidade.

— Para eles, há um cálculo claro, que está sendo colocado em marcha de forma mais acelerada no mínimo desde 2022, quando se intensificaram as articulações transnacionais entre o bolsonarismo e o movimento MAGA ("Make America Great Again"), de acordo com os dados preliminares da pesquisa que estou desenvolvendo sobre emigrantes brasileiros bolsonaristas nos Estados Unidos — explica a professora.

Por isso, de acordo com Teresa Marques, o termo "explica mais as comemorações e agradecimentos a Trump feitas por milhares de brasileiros que efetivamente serão afetados negativamente pelo tarifaço Trump, do que a posição dos membros da elite política bolsonaristas".