"Como brasileiro, me entristeço", diz Eduardo Leite sobre operação contra Bolsonaro

Agora no PSD, Leite é declarado pré-candidato à Presidência em 2026.

"Do ponto de vista institucional", Leite disse que lamenta ver um ex-presidente usar tornozeleira, assim como ver um ex-presidente que esteve preso.

— Não conheço os detalhes do processo que tenha levado a essa decisão judicial. Respeito muito a estrutura institucional que nós temos, o Judiciário, as suas decisões. Como brasileiro, eu particularmente me entristeço ao ver um ex-presidente ter que receber uma tornozeleira, tanto quanto me entristeço quando um ex-presidente teve que ser preso — disse.

Operação contra Bolsonaro

A Polícia Federal (PF) cumpriu mandados contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã desta sexta em Brasília. As ordens foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro passou a usar tornozeleira eletrônica e não poderá acessar as suas redes sociais.

O ex-presidente deverá permanecer em casa entre 19h e 7h e está proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros, não podendo se aproximar de embaixadas nem falar com outros réus e investigados pelo Supremo, incluindo seu filho, Eduardo Bolsonaro.

Relação entre Leite e Bolsonaro

Agora no PSD e declarado pré-candidato à Presidência da República em 2026, Eduardo Leite declarou voto ao então candidato Jair Bolsonaro nas eleições de 2018.

Em 2020, com Leite no Piratini e Bolsonaro no Planalto, o governador criticou o presidente durante a pandemia.