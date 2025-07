Comissão da Câmara aprova projeto que isenta Imposto de Renda até R$ 5 mil

Expectativa é de que a votação sobre a reforma do IR no plenário da Câmara seja realizada em agosto.

Em votação por volta do meio-dia desta quarta-feira (16), a comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que isenta o pagamento de Imposto de Renda (IR) para pessoas que ganham até R$ 5 mil e amplia de R$ 7 mil para R$ 7.350 a faixa de redução parcial – uma alteração proposta por Arthur Lira (PP-AL), presidente do colegiado.

O texto também prevê alíquota de 10% do imposto mínimo para brasileiros com ganhos anuais acima de R$ 600 mil. Lira argumenta que a alteração vai compensar a perda de arrecadação com a medida que amplia a isenção e faixa de redução parcial.