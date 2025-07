Com seis pré-candidatos ao Piratini, alianças e negociações para a eleição de 2026 movimentam partidos no RS

Gaúchos vão eleger novo(a) governador(a) em 2026. Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini/Divulgação

A 15 meses da eleição de 2026, o Rio Grande do Sul vive um cenário raro para a véspera de anos eleitorais: ao menos seis políticos já se lançaram pré-candidatos ao governo do Estado e outros dois correm por fora nas hostes partidárias. Por enquanto, Covatti Filho (PP), Edegar Pretto (PT), Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Luciano Zucco (PL) e Paula Mascarenhas (PSDB) anunciaram pretensão de concorrer ao Palácio Piratini, enquanto Ernani Polo (PP) e Marcelo Maranata (PDT) tentam se credenciar à disputa.

As articulações se intensificaram nos últimos dias. A surpresa foi o movimento de Paula Mascarenhas. Secretária de Relações Institucionais do governo Eduardo Leite e apoiadora da candidatura do vice-governador Gabriel Souza, Paula teve o nome referendado em evento do PSDB realizado no sábado (19), em Rio Grande.

Todavia, o que à primeira vista parecia uma defecção nas fileiras governistas trata-se de uma estratégia para manter o partido na aliança de Gabriel. Segundo fontes tucanas, a própria Paula ligou para o vice-governador ainda no sábado, com o objetivo de tranquilizá-lo.

— É para te proteger — disse a secretária a Gabriel.

O receio de Paula e Leite era a iminente chegada de outro pré-candidato ao partido, o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata (PDT). Dez dias antes, Maranata foi levado a Brasília pelo deputado federal Daniel Trzeciak (PSDB) e pelo presidente do PSDB de Porto Alegre, Moisés Barboza.

Em conversa com o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, ficou acertada a filiação de Maranata e sua pré-candidatura, além da entrega do comando do partido no Estado, provavelmente a Trzeciak. O objetivo da cúpula tucana é evitar que Leite, já filiado ao PSD, mantenha o controle sobre o PSDB gaúcho, ainda hoje presidido por Paula.

Dessa forma, Paula se lançou candidata apenas para tentar manter o PSDB na aliança governista. Perillo tem outros planos. Para ele, além de tirar a sigla da influência de Leite, o objetivo é ter uma candidatura a governador para reforçar a eleição de deputados estaduais e federais.

Por enquanto, Perillo não vai reagir ao movimento de Paula. Embora não descarte uma intervenção no diretório gaúcho, o tucano primeiro quer dar tempo para que Maranata, sem destaque no PDT, mostre que sua candidatura é viável. Portanto, é provável que essa situação permaneça até março, quando o prefeito precisa renunciar para concorrer a outro cargo.

Para Leite, o gesto de Paula também é importante para preservar espaço na chapa governista. Ela seria alternativa de vice, se não pelo PSDB, pelo PSD do governador, caso a aliança prioritária não se concretize. Tanto o governador como o vice têm o PP como aliado preferencial na corrida ao Piratini. Ao atrair a sigla, além de reforçar a capilaridade da campanha com os 164 prefeitos e 1,3 mil vereadores do PP espalhados pelo Estado, a chapa governista desfalcaria um dos principais adversários, Luciano Zucco (PL).

Leite sabe que a tendência é o PP se dividir mais uma vez, a exemplo do que aconteceu em 2022. Naquela eleição, a ala mais bolsonarista do partido abandonou a candidatura de Luis Carlos Heinze (PP) para apoiar Onyx Lorenzoni, enquanto outro grupo fez campanha à reeleição do governador.

A situação não é diferente agora. A deputada estadual Silvana Covatti, o líder do governo na Assembleia Legislativa, Frederico Antunes, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, gostariam de ser vice de Gabriel, enquanto outros trabalham por candidatura própria ou apoio a Zucco.

Foi para conter essa divisão e ganhar tempo que o presidente do partido, Covatti Filho, anunciou a pretensão de concorrer ao Piratini. Covattinho tem percorrido o Interior dizendo ter apoio de 80% da legenda. Ele vai levar a candidatura até o ano que vem, observando o comportamento das bases partidárias e do eleitorado em geral. Se não subir nas pesquisas nem houver uma coligação nacional que carregue o PP automaticamente para o palanque de um dos candidatos locais, ele deve conduzir o partido para quem oferecer as melhores condições numa aliança.

Por ora, Gabriel tem um trunfo nessa negociação. Caso Leite confirme a intenção de renunciar em março para disputar a Presidência ou uma vaga no Senado, Gabriel irá concorrer sentado na cadeira de governador. Essa posição faz dele candidato à reeleição, ou seja, não poderá concorrer novamente em 2030. Assim, quem for seu vice tem boas chances de se viabilizar como candidato de situação na próxima eleição. De férias em Portugal até 28 de julho, o emedebista não tem participado das últimas articulações. À equipe, ele repete que cada movimento precisa ser feito ao tempo certo tanto para evitar ataques dos adversários como para não constranger potenciais aliados.

É essa sintonia fina que o Piratini tem buscado na relação com o PDT. A fatia do partido no governo cresceu nos últimos meses, com a entrada do deputado Eduardo Loureiro na Secretaria da Cultura e do ex-deputado Kalil Sehbe na diretoria do Banrisul.

Os pedetistas, porém, trabalham para viabilizar a candidatura de Juliana Brizola. Liderando as intenções de voto com 19% na única pesquisa Quaest ao Piratini realizada neste ano, Juliana entusiasmou as bases da agremiação. A despeito dos números, a direção do PDT é realista e sabe que precisa montar uma aliança competitiva.

À direita, essa construção é dada como impossível pelo partido. Ao centro, há conversas com Solidariedade e Avante, duas forças tidas como insuficientes para alicerçar um palanque robusto. Caso PSB e PSDB se unissem ao grupo, esforço que o PDT tem conduzido com extrema delicadeza para não melindrar ninguém, Juliana teria 1min40s de propaganda no rádio e na TV, tempo que colocaria sua candidatura em pé.

Outro horizonte é uma aliança à esquerda. Para tanto, a costura se dá em nível federal, com interlocução direta do presidente do partido, Carlos Lupi, junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A estratégia é fazer Juliana percorrer o Estado até o início de 2026, mantendo-se na casa dos 20% nas pesquisas.

Com esse patamar, Lupi pediria a Lula apoio do PT à pedetista. Como o PDT vai priorizar a eleição de deputados federais para evitar risco de sucumbir à cláusula de barreira, caso Juliana concorra ao Piratini será a única candidatura da legenda a governador no país.

A dificuldade maior nessa ação é convencer o PT gaúcho a ceder a cabeça de chapa numa eleição ao governo do Estado, algo inédito na história do partido. Por enquanto, essa vaga está guardada para Edegar Pretto, que em 2022 ficou a 2,4 mil votos de passar para o segundo turno.

Esse, aliás, será um dos argumentos que o PDT pretende usar na negociação, salientando que uma candidatura de Juliana amplia o eleitorado petista, colocando a chapa mais ao centro do espectro ideológico.

— A Juliana já se mostrou competitiva. Agora temos que consolidá-la. Precisa alianças. Mas isso convive com nossa presença no governo do Estado. Não estamos numa aventura. A primeira opção é candidatura própria. Se não for possível, por uma questão ética, vamos conversar com a candidatura do Gabriel. A aproximação com o PT é a terceira alternativa em ordem de prioridade — diz o presidente do partido, Romildo Bolzan.