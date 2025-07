Cid diz que Filipe Martins apresentou minuta golpista a Bolsonaro e reafirma que ex-presidente fez alterações no texto

Mauro Cid é ouvido nesta segunda-feira pelo STF como delator da PGR. EVARISTO SA / AFP

O tenente-coronel Mauro Cid afirmou nesta segunda-feira (14), em audiência no Supremo Tribunal Federal (STF), que o ex-assessor da Presidência Filipe Martins apresentou ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) uma minuta de decreto com medidas para reverter o resultado das eleições de 2022. As informações são do Globo.

Segundo Cid, a proposta previa a prisão de ministros do STF e do então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Bolsonaro teria solicitado alterações no texto, limitando a prisão a um único ministro da Corte. Em depoimento anterior, Cid indicou que esse ministro seria Alexandre de Moraes.

— Depois que ele saiu da reunião com o presidente, com as alterações feitas pelo presidente, ele veio até a minha mesa, ali onde eu estava, onde eu ficava na sala auxiliar, com esses documentos já rabiscados e aí ele ia fazer as alterações. Foi quando ele pegou o computador dele para fazer modificações propostas pelo presidente — disse Cid.