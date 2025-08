Centrão vê postura dos EUA sobre Alexandre de Moraes e o Brasil como entrave à anistia

O clima para aprovação de uma anistia aos envolvidos nos atos golpistas do 8 de Janeiro no Congresso Nacional é cada vez pior. Conforme líderes da Câmara dos Deputados, a aplicação da Lei Magnitsky pelo governo dos Estados Unidos ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o tarifaço , são entraves para que a pauta avance. Para um deles, sob condição de reserva, "a cada dia a situação só piora".

Na semana passada, Eduardo disse que os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara poderiam ser alvos da Lei Magnitsky, dispositivo legal acionado pela Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos que impõe sanções financeiras a estrangeiros acusados de corrupção ou violações graves de direitos humanos .

— O Davi Alcolumbre não está nesse estágio ainda, mas certamente está no foco do governo americano. Ele tem a possibilidade agora de não ser sancionado e não acontecer nada com o visto dele, se ele não der respaldo ao regime. E também o Hugo Motta, porque na Câmara dos Deputados tem a novidade da lei da anistia — disse Eduardo.



Na última quarta-feira, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que as sanções a Moraes devem servir como um alerta às autoridades brasileiras.