Carla Zambelli devolve apartamento funcional à Câmara com atraso e será multada

Carla Zambelli é considerada foragida da Justiça. NINO CIRENZA / Ato Press

A defesa da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) devolveu nesta terça-feira (15) o apartamento funcional que ela ocupava em Brasília. A entrega foi feita com atraso, e a parlamentar terá de pagar multa superior a R$ 7 mil. As informações são do g1.

A deputada morava no imóvel com a mãe e o filho. A Câmara exige devolução do imóvel em até 30 dias após o afastamento. Em caso de uso indevido, o ocupante deve indenizar a Casa com base no valor do auxílio-moradia.

A licença do mandato foi oficializada em 5 de junho, sendo sete dias por motivo de saúde e 120 dias por interesse particular, sem remuneração. A defesa alegou que Zambelli não foi notificada formalmente sobre a necessidade de desocupar o imóvel.

Deputada está foragida

Carla Zambelli está foragida na Itália desde que teve a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ela foi condenada a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com apoio do hacker Walter Delgatti Neto.

Além da condenação, Zambelli responde a processo de cassação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. O relator, deputado Diego Garcia (Republicanos-PR), disse que vai se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e com o presidente da CCJ, Paulo Azi (União Brasil-BA), para definir o rito do processo.