Carla Zambelli avalia candidatura ao parlamento italiano, diz advogado da deputada

Zambelli saiu do Brasil no início de junho.

"A prioridade da deputada é provar a inocência e retornar ao Brasil para continuar com a atuação legislativa. É o que ela quer. Se isso não for possível, ela pretende ingressar em uma legenda na Itália para concorrer nas eleições italianas e prosseguir com o trabalho político", publicou Pagnozzi.

A deputada responde a dois processos no Supremo Tribunal Federal (STF). Em um deles, Zambelli foi condenada por unanimidade pela Corte em maio a 10 anos de prisão, além da perda do cargo na Câmara dos Deputados, pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em outro, responde por perseguir um homem com uma pistola na véspera do segundo turno das eleições de 2022.