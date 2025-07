"Câmara está à disposição para agir com firmeza", diz Motta após conversa com Alckmin sobre taxação dos Estados Unidos

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que conversou com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, sobre os impactos das tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o parlamentar, a Câmara está à disposição para responder às medidas "com firmeza". As informações são do Globo.