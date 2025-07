Câmara dos Deputados aprova lei que flexibiliza licenciamento ambiental

O último parecer preliminar do relator, deputado Zé Vitor (PL-MG), estava propondo a aprovação de 27 das 32 emendas do Senado. Entre as principais mudanças, destaca-se a criação da Licença Ambiental Especial (LAE), que poderá ser concedida mesmo para projetos com potencial de significativa degradação ambiental. Além disso, a licença por adesão e compromisso permitirá maior agilidade para empreendimentos que atendam a condições específicas.