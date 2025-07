Câmara convoca ministro para explicar visita de Lula a Cristina Kirchner, que cumpre prisão domiciliar na Argentina

A Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou, nesta quarta-feira (9), a convocação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para explicar a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner. O encontro ocorreu durante a Cúpula do Mercosul, em Buenos Aires.