Câmara aprova reajuste de 9% às Forças Armadas; impacto será de R$ 5 bilhões

O reajuste começou a valer parcialmente em abril e terá uma segunda parcela de 4,5% a partir de 1º de janeiro de 2026. A MP precisa ser confirmada pelo Senado para virar lei. O prazo se esgotará em agosto, de acordo com o g1 .

O aumento vale somente para o soldo, a remuneração básica dos militares, que pode ser acrescida de outras adicionais. Com isso, o salário mais baixo sobe de R$ 1.078 para R$ 1.177 e as patentes mais altas das Forças Armadas terão os seus vencimentos aumentados de R$ 13.471 para R$ 14.711.

Militares pediam mais

No entanto, os militares pediam uma correção maior, chegando a propor 18%. O relator da MP na comissão mista, deputado Eduardo Pazuello (PL-RJ), tentou negociar uma elevação do salário com o governo e o Ministério da Defesa, mas disse que o orçamento não permite altas maiores.