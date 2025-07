Câmara aprova projeto que criminaliza aproximação de agressor mesmo com consentimento da vítima

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (8) o projeto de lei 6020/23, que considera crime o descumprimento de medida judicial protetiva por parte de agressores de mulheres, mesmo com o consentimento da vítima. O texto agora segue para análise do Senado.

A nova versão amplia o escopo do projeto original ao incluir a proibição de aproximação do agressor não apenas da vítima, mas também de sua residência e local de trabalho.

Com a mudança, o descumprimento será considerado crime mesmo que haja o consentimento da vítima com a aproximação — desde que essa aproximação seja voluntária por parte do agressor.