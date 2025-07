Bolsonaro tem "intensa esofagite" e "gastrite moderada", indica boletim médico

Bolsonaro passou por seis cirurgias desde 2018, quando foi ferido por uma facada durante as eleições.

Jair Bolsonaro foi diagnosticado com "intensa esofagite e gastrite moderada", conforme o boletim médico divulgado no fim da manhã desta quarta-feira (2) pelo Hospital DF Star. O ex-presidente cancelou sua agenda após relatar mal estar na terça-feira (1º), com crise de soluços e vômitos.