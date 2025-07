Bolsonaro passa mal novamente e cancela todos os compromissos do mês de julho

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal novamente na terça-feira (1º) e cancelou sua presença em evento do PL que ocorreria em Brasília (DF). O filho do político, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) compartilhou comunicado assinado pelo pai em seu perfil no X e afirmou que também "ficam suspensas as agendas de Santa Catarina e Rondônia".