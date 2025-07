Bolsonaro mostra tornozeleira eletrônica após reunião com aliados na Câmara: "Símbolo da máxima humilhação em nosso país"

Jair Bolsonaro exibiu o aparelho na saída da Câmara. WILTON JUNIOR / ESTADÃO CONTEÚDO

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) mostrou a tornozeleira eletrônica nesta segunda-feira (21). O aparelho foi instalado na sexta-feira (18), após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Depois de reunião com deputados e senadores aliados na Câmara, Bolsonaro falou com a imprensa e exibiu o aparelho. Antes, já havia posado para fotos com membros de seu partido. Na semana passada, em entrevistas, o ex-presidente se recusou a mostrar o equipamento alegando que era vergonhoso.

— Não roubei os cofres públicos, não desviei recurso público, não matei ninguém, não trafiquei ninguém. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação em nosso país. Uma pessoa inocente. Covardia o que estão fazendo com um ex-presidente da República. Nós vamos enfrentar a tudo e a todos. O que vale para mim é a lei de Deus — disse, conforme o g1.

A saída dele da Casa legislativa foi tumultuada. Enquanto fotógrafos e cinegrafistas se aglomeravam para tentar fazer imagens do presidente, o que estava na frente foi derrubado.



O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), por exemplo, foi ferido no rosto no meio da confusão — segundo a assessoria do parlamentar, ele foi atingido por uma canopla de um microfone. Ele teve um corte na "parte debaixo do olho" e teve sangramento, mas já está bem.



Uma mesinha da Câmara ainda foi destroçada, espalhando cacos de vidro pelo Salão Verde da Casa.

O ex-presidente foi alvo de operação da Polícia Federal (PF) e cumpre, além do uso da tornozeleira, outras medidas cautelares:

Está proibido de utilizar redes sociais

Não pode sair de casa entre 19h e 6h e nos fins de semana

Está proibido de comunicar-se com embaixadores e diplomatas ou se aproximar de embaixadas

Não pode conversar com outros réus investigados pelo STF, entre eles o filho Eduardo

Suspeita de ataque à soberania

Uma das medidas cautelares proíbe Jair Bolsonaro de falar com o filho, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Isso porque, assim como Bolsonaro, Eduardo é um dos investigados em inquérito que apura ataques à soberania nacional e interferência na independência dos Poderes.

— Eu sou ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade. Isso é uma suprema humilhação — disse.

O sigilo da decisão foi derrubado durante a manhã. No documento, Moraes afirma que o ex-presidente confessou de forma "consciente e voluntária" uma tentativa de extorsão contra a Justiça brasileira.

"A conduta do réu Jair Messias Bolsonaro (...) é tão grave e despudorada que na data de hoje (17/7/2025), em entrevista coletiva, sem qualquer respeito à Soberania Nacional do Povo brasileiro, à Constituição Federal e à independência do Poder Judiciário, expressamente, confessou sua consciente e voluntária atuação criminosa na extorsão que se pretende contra a Justiça brasileira, condicionando o fim da 'taxação/sanção' à sua própria anistia", diz trecho do texto.

Na casa do ex-presidente, foram encontrados US$ 14 mil e R$ 7 mil, bem como a cópia da petição inicial da ação que a plataforma de vídeos Rumble move contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Além disso, também foi encontrado um pen drive, que passou por perícia. Nesta segunda, a PF divulgou que o conteúdo encontrado é irrelevante.