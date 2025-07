Bolsonaro é condenado a pagar R$ 150 mil por falar que “pintou um clima” com meninas venezuelanas

Ele se referia a episódio em que disse ter visto meninas com “pinta de 14 ou 15 anos” em situação de vulnerabilidade, em Brasília.

A decisão foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) ao julgar um recurso do Ministério Público para reformar a sentença de primeira instância que absolveu Bolsonaro.

Por maioria de votos, a Quinta Turma do tribunal entendeu que as falas do ex-presidente levaram “sofrimento e assédio” às adolescentes e suas famílias.