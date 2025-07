Bolsonaro diz sentir que vai ser preso até mês que vem e que decisão está com Moraes

Bolsonaro reclamou da velocidade com que o processo avança no judiciário. EVARISTO SA / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (18) sentir que vai ser preso até o mês que vem, no âmbito do julgamento que enfrenta no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a tentativa de golpe de Estado.

— O sentimento é que (a prisão) vai acontecer, até o mês que vem, que é o julgamento. Nunca se viu um processo tão rápido como o meu — disse o ex-presidente à agência Reuters.

Bolsonaro disse acreditar que a decisão está nas mãos do ministro do STF Alexandre de Moraes.

—Eu estou no cadafalso. Na hora que o soberano Alexandre de Moraes achar que tem que chutar o banquinho, ele chuta — afirmou.

Alvo de ação da PF

Ele também é alvo de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de uso de rede social e de se comunicar com seu filho Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos.

Medidas cautelares

Durante a entrevista, o ex-presidente se emocionou ao falar do filho Eduardo e disse que, entre todas as medidas cautelares, a mais dura é a de não poder mais conversar com o filho — com quem afirmou se falar "dia sim, dia não". Ele também disse acreditar que o deputado não volta mais ao Brasil.

— Se voltar, vai ser preso. O Eduardo é um garoto inteligente, fala inglês muito bem, fala espanhol, domina o árabe. Tem bom relacionamento com o governo Trump. Eu acredito que ele vá buscar uma alternativa de se tornar um cidadão americano e não volte mais para cá. Enquanto o Alexandre de Moraes tiver o poder de prender quem ele bem entender — afirmou.

