Bolsonaro afirma que está "indignado" com parecer da PGR e que não pedirá asilo: "Não cometi crime algum"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que está "indignado" com as alegações finais da Procuradoria-Geral da República (PGR), que pediu a sua condenação e de mais sete réus por envolvimento em suposta tentativa de golpe de Estado. O material, com 517 páginas, foi entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF) na segunda-feira (14).

— Inventaram um golpe. Vocês acham que as pessoas domingo queriam dar um golpe? Por que as imagens sumiram? Por que o Flávio Dino (atual ministro do STF e na época ministro da Justiça) sumiu com quase 200 câmaras? Porque ia provar que o quebra-quebra foi antes do pessoal do acampamento chegar lá. Eles querem empurrar agora, condenado eu, ministro meu, gente do meu lado, como uma agressão — disse.