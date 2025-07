"Bobalhão" e "patético": deputados batem boca em reunião da Assembleia Legislativa do RS

Dois deputados estaduais protagonizaram uma discussão ríspida nesta quarta-feira (16), no final de uma reunião da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa. Gustavo Victorino (Republicanos) e Miguel Rossetto (PT) bateram boca e usaram palavras ofensivas para referir-se um ao outro, como "bobalhão", "patético" e "palhaço".

A reunião foi convocada para debater o impacto do tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos na indústria gaúcha. O atrito começou quando Victorino, presidente da comissão, disse à bancada do PT que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria "calar a boca" , responsabilizando-o pelo conflito comercial.

Líder do PT na Assembleia, Rossetto reagiu imediatamente e pediu que o colega não fosse "desrespeitoso" . A partir de então, os dois parlamentares começaram a trocar acusações, em discussão que durou cerca de três minutos.

Após o bate-boca, o deputado do Republicanos encerrou a reunião.

O que dizem os parlamentares

Responsável por organizar a agenda com representantes da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Miguel Rossetto disse que o encontro foi "muito produtivo" e que a discussão descambou por culpa de Victorino: