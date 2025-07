Audiência de conciliação entre Planalto e Congresso sobre IOF ocorre nesta terça; entenda impasse e o que pode ser decidido

Moraes marcou conciliação após Supremo ser acionado. Fellipe Sampaio / STF / Divulgação

Moraes é o relator de diferentes ações que tramitam no STF questionando a validade dos decretos presidenciais que elevaram o IOF e também a derrubada destes decretos pelo Congresso. No dia 4, Moraes, em medida cautelar, suspendeu tanto a eficácia dos atos presidenciais quanto da decisão do Legislativo.

Com o objetivo de buscar uma solução consensual, o ministro marcou a audiência que ocorre nesta terça. O próprio Alexandre de Moraes presidirá o encontro, que terá a participação de representantes dos dois polos do litígio.

Segundo o ministro do STF, o embate entre o Executivo e o Legislativo é "indesejável" e contraria a independência dos poderes. Moraes afirma que a Constituição não admite decreto legislativo contra decretos do governo que não regulamentam uma lei, e ressaltou que os partidos políticos deveriam ter acionado o STF para questionar a decisão do governo Lula de aumentar o IOF, e não sustar a medida por meio de decreto legislativo. Por outro lado, Moraes também levantou a possibilidade de os decretos presidenciais apresentarem desvio de finalidade, avaliando se a medida se deu por fins regulatórios ou meramente arrecadatórios.

— A audiência de conciliação é um instrumento que visa a resolução de conflitos de forma construtiva entre as partes, sem a necessidade de uma decisão direta por parte do Poder Judiciário. A proposição da audiência pelo STF, neste caso, ocorre também em consideração à Suprema Corte ter sido provocada em quatro ações distintas a se manifestar sobre o tema. Assim, esta oportunidade pode ser encarada como um instrumento para uma possível resolução mais célere, dada a ausência de diálogo entre o Planalto e o Congresso, que gerou instabilidade entre os poderes — explica Cezar Giacobbo de Lima, advogado e professor na faculdade de Direito da Ulbra.

Interlocutores do governo federal têm buscado negociar com representantes do Congresso possíveis propostas de acordo para apresentar na audiência, com o objetivo de manter o aumento de arrecadação, mas sem contrariar as previsões legais relacionadas ao IOF.

Uma possibilidade debatida é restringir o aumento de alíquota apenas a operações já tributadas, retirando do decreto presidencial as cobranças sobre transações antes isentas. A opção poderia excluir a tributação sobre risco sacado, quando a empresa antecipa com o banco o dinheiro que tem a receber dos clientes, e sobre o plano de previdência privada VGBL, por exemplo.

— Na audiência de conciliação, podem ser propostas soluções intermediárias, ajustes legislativos, suspensão de efeitos de atos normativos enquanto se debate uma saída institucional ou até mesmo compromissos de não edição de novas normas conflitantes, tudo depende da disposição das partes em negociar. Também é possível que se estabeleça um cronograma para novas reuniões — destaca a advogada tributarista Camila Tapias.

Entenda o imbróglio

A alta do IOF foi anunciada inicialmente em 22 de maio, com previsão do governo de gerar arrecadação de R$ 61 bilhões em dois anos, sendo R$ 20 bilhões em 2025 e R$ 41 bilhões em 2026. O governo federal pretendia que o recurso para contribuísse para o cumprimento a meta fiscal de 2025.

No entanto, diante da forte reação contrária de parlamentares e do setor empresarial, o Planalto recuou parcialmente no mesmo dia, e os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), concederam prazo para que o Executivo revisse a medida.

Em 11 de junho, o governo publicou a medida provisória 1.303/25, tratando da tributação de investimentos, e novo decreto que reduziu parcialmente as alíquotas inicialmente propostas, mas ainda manteve aumentos. Por esse decreto, a estimativa de arrecadação ficou em torno de R$ 30 bilhões.

No Congresso, os decretos do governo Lula que tratam do tema foram derrubados em 25 de junho. Primeiro, a Câmara aprovou, por 383 votos a 98, um substitutivo do relator deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO) ao projeto de decreto legislativo (PDL) 314/2024, de autoria do deputado Luciano Zucco (PL-RS). Horas depois, o aumento do IOF foi derrubado também no Senado.

Depois disso, o governo decidiu recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para questionar a derrubada do aumento do IOF. A decisão foi anunciada na terça-feira (1º), em entrevista coletiva do advogado-geral da União, Jorge Messias.

Dois dias depois, oito partidos protocolaram uma Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) no Supremo Tribunal Federal (STF) para manter o decreto legislativo que suspendeu o aumento. A ação foi apoiada por PSDB, Solidariedade, Progressistas, União Brasil, PRD, Republicanos, Podemos e Avante. Já no dia seguinte, o ministro Alexandre de Moraes decidiu por suspender os efeitos dos decretos presidenciais e da decisão do Congresso, agendando a audiência conciliatória que ocorre nesta terça.

Especialistas defendem que o IOF é um tributo de natureza extrafiscal, criado para uso regulatório, podendo ser usado para conter instabilidades e equilibrar a economia, mas não para uso meramente arrecadatório. O governo federal, entretanto, defende a constitucionalidade da medida.

— Moraes já sinalizou, ao marcar essa audiência de conciliação, que via argumentos tanto para suspender o decreto da Presidência como também para suspender a derrubada que o Congresso fez dos decretos. Agora, as partes têm a oportunidade de apresentar uma solução comum, achar uma alternativa, e caso não seja possível, a questão terá continuidade via Supremo Tribunal Federal — reforça o advogado Cezar Giacobbo de Lima.

Até o momento, as alíquotas relacionadas ao IOF seguem no patamar anterior aos decretos presidenciais, já que o ministro Moraes suspendeu tanto os efeitos dos decretos quanto da reação do Congresso. Após a audiência desta terça, o STF deliberará sobre a validade das medidas.