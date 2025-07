Assembleia do RS autoriza contratação de internet via satélite para carros de deputados

A Assembleia Legislativa gaúcha autorizou o pagamento da mensalidade da internet via satélite para os veículos utilizados pelos deputados estaduais. A resolução que libera a contratação foi publicada nesta semana e prevê que cada parlamentar pode gastar até R$ 576, preço do serviço Plano Viagem Ilimitado da Starlink, única empresa que oferece atualmente esse formato de internet no Brasil.