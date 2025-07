Anderson Torres apresentou passagem falsa para justificar ausência no 8 de Janeiro, aponta PGR

Anderson Torres alega ter deixado o país em 6 de janeiro de 2023, mas informação não foi comprovada. Marcelo Camargo / Agência Brasil / Divulgação

O parecer apresentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao Supremo Tribunal Federal (STF) na segunda-feira (14) aponta que é falso o bilhete da passagem aérea que Anderson Gustavo Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, apresentou à Polícia Federal para justificar a sua ausência no Brasil no dia 8 de janeiro de 2023.

Segundo o g1, as alegações finais da PGR indicam que não há registros em nome de Anderson Torres no voo operado pela companhia aérea Gol no trecho Brasília/Orlando em 6 de janeiro de 2023 — data em que o réu pela trama golpista alega ter saído do país. O localizador "MYIDST", indicado por ele, também não condiz com os seus dados, segundo a procuradoria.

Para a PGR, a situação indica uma tentativa de Torres de fugir das acusações de responsabilidade pelos atos golpistas do 8 de Janeiro em Brasília. Por outro lado, a defesa do então secretário de Segurança Pública do DF argumenta que a viagem estava programada desde julho de 2022.

Anderson Torres se ausentou do cargo em 6 de janeiro de 2023, quatro dias após tomar posse. A defesa também afirma que Fernando Oliveira, secretário interino, sabia da viagem e que Torres deixou um Plano de Ações Integradas (PAI), que poderia ter evitado os acontecimentos de 8 de Janeiro se tivesse sido seguido.

Alertas ignorados

Segundo o parecer do procurador-geral da República, Paulo Gonet, Anderson Torres ignorou alertas da Força Nacional sobre possíveis manifestações. Um dos avisados foi encaminhado ao então secretário no dia 6 de janeiro, data em que ele teria deixado o país.

Mesmo com os alertas, a PGR indica que Torres se omitiu e manteve o efetivo policial abaixo do necessário para conter os manifestantes. No dia dos atos golpistas, o reforço no policiamento demorou cerca de duas horas para ser realizado e comandantes de batalhões da Polícia Militar do Distrito Federal estavam de férias.