Alexandre de Moraes tem visto dos EUA vencido há dois anos; saiba o que muda na vida do ministro com a Lei Magnitsky

Alexandre de Moraes não tem desejo de viajar para os Estados Unidos no momento, segundo o Estadão. Fellipe Sampaio / STF / Divulgação

Alvo de sanções do governo dos Estados Unidos por meio da Lei Magnitsky, o ministro Alexandre de Moraes não será totalmente afetado pela decisão anunciada na quarta-feira (31). Isso porque o magistrado do Supremo Tribunal Federal (STF) revelou não possuir contas bancárias no país, segundo o Estadão.

Na prática, a Lei Magnitsky proíbe a entrada da pessoa punida nos Estados Unidos e bloqueia bens ou propriedades que o sancionado tenha no país.

Com o visto vencido há dois anos, Moraes teve a permissão para entrar no país revogada no dia 18 de junho, após decisão do governo norte-americano. Ele não pretende viajar ao país neste momento, segundo informações do Estadão.

Leia Mais Além de Alexandre de Moraes, quem mais foi punido pela Lei Magnitsky nos EUA

Decisão pode impactar a vida de Moraes?

O magistrado, no entanto, pode ser impactado por outro trecho previsto na Lei Magnitsky. A medida prevê a proibição do uso de serviços de empresas norte-americanas pelo ministro, desde operações com operadoras de cartões de crédito e bancos até aplicativos de streaming, por exemplo.

Alexandre de Moraes ainda não se pronunciou oficialmente após a decisão do governo dos Estados Unidos.

Na quarta-feira (31), ele esteve na NeoQuímica Arena, onde acompanhou o jogo entre Corinthians x Palmeiras pela Copa do Brasil e acenou para o público.

Quem mais foi punido pela Lei Magnitsky nos EUA?

Em vigor desde 2017, a legislação americana já foi utilizada contra, pelo menos, 650 pessoas em todo o mundo, incluindo personalidades de destaque:

Roberto José Rivas Reyes, ex-presidente do Conselho Supremo Eleitoral da Nicarágua;

ex-presidente do Conselho Supremo Eleitoral da Nicarágua; Julio Antonio Juárez Ramírez, deputado guatemalteco;

deputado guatemalteco; Yahya Jammeh , que governou o país africano entre 1994 e 2017;

, que governou o país africano entre 1994 e 2017; Horácio Cartes , ex-presidente paraguaio;

, ex-presidente paraguaio; Hugo Adalberto Velázquez Moreno, ex-vice presidente paraguaio;