Alcolumbre promete promulgar aumento do número de deputados federais se Lula não sancionar

Alcolumbre disse que vai promulgar a lei no instante seguinte que a matéria chegar devolvida pelo Executivo.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) , afirmou nesta terça-feira (8), segundo o g1 , que promulgará o projeto que aumenta o número de deputados federais caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não sancione a proposta até o prazo legal, que termina em 16 de julho.

A medida, aprovada pelo Congresso em 25 de junho, eleva de 513 para 531 o total de cadeiras na Câmara. A justificativa é adequar a representação parlamentar às mudanças demográficas do país. Críticos, no entanto, argumentam que seria possível redistribuir as vagas sem ampliar o número total de parlamentares.