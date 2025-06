Youtuber indica localização de Carla Zambelli na Flórida: "Coordenadas para a polícia"

Localização de Carla Zambelli foi encontrada após ela postar vídeo no Instagram.

João Paschoal, conhecido como Geo Pasch , é um criador de conteúdo famoso por fazer vídeos jogando GeoGuesser. O site usa dados do Google Maps para criar um game geográfico , em que os usuários são "deixados" em algum lugar do mundo e precisam adivinhar onde estão.

O youtuber costuma usar o seu perfil no X para identificar coordenadas de outros locais, que venham a aparecer em vídeos virais na rede social, a pedido dos usuários.

Na madrugada desta quarta-feira (4), Geo Pasch indicou a localização de Carla Zambelli após a deputada publicar um reels no Instagram. No vídeo, ela está na rua, em frente a um prédio .

Assessoria confirmou localização

Na terça (3), quando anunciou que estava fora do Brasil, a deputada havia dado a entender que já estava na Europa, seu destino para o tratamento médico. No entanto, em entrevista à rede CNN, ela afirmou que, no momento, estava nos Estados Unidos, e tinha o plano de se mudar para a Itália.