Veja como votaram os parlamentares gaúchos em projeto que derrubou aumento do IOF

A Câmara dos Deputados derrubou, na noite dessa quarta-feira (25), um decreto editado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no mês passado, que tratava de regras do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Foram 383 votos favoráveis e 98 contrários. Na sequência a matéria (derrubada do decreto) também foi aprovada no Senado.

A decisão de pautar a derrubada do decreto do IOF foi anunciada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em postagem nas redes sociais. Segundo ele, a maioria da Câmara não concorda com elevação de alíquotas do IOF como saída para cumprir o arcabouço fiscal e tem cobrado o corte de despesas primárias.

Já o governo alega que a medida é necessária para evitar mais cortes em políticas sociais e maiores contingenciamentos que podem afetar o funcionamento da máquina pública. Além disso, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, as regras do decreto corrigiam injustiças tributárias de setores que não pagam imposto sobre a renda.

Relembre os decretos

A alta do IOF foi inicialmente anunciada em 22 de maio, com previsão do governo de gerar arrecadação de R$ 61 bilhões em dois anos, sendo R$ 20 bilhões em 2025 e R$ 41 bilhões em 2026.

Em 11 de junho, o governo publicou a Medida Provisória 1303/25, tratando da tributação de investimentos, e novo decreto que reduziu parcialmente as alíquotas inicialmente propostas, mas ainda manteve aumentos. Por esse decreto, que está em vigor, a estimativa de arrecadação é em torno de R$ 30 bilhões.

Votos dos gaúchos na Câmara

Vinte e três deputados federais manifestaram seus votos a favor da derrubada do decreto e oito votaram contra.

Sim

Afonso Hamm (PP)

Afonso Motta (PDT)

Alceu Moreira (MDB)

Any Ortiz (Cidadania)

Bibo Nunes (PL)

Covatti Filho (PP)

Daniel Trzeciak (PSDB)

Danrlei De Deus Hinterholz (PSD)

Franciane Bayer (Republicanos)

Giovani Cherini (PL)

Heitor Schuch (PSB)

Lucas Redecker (PSDB)

Luiz Carlos Busato (União Brasil)

Marcel van Hattem (Novo)

Marcelo Moraes (PL)

Márcio Biolchi (MDB)

Mauricio Marcon (Podemos)

Osmar Terra (MDB)

Pedro Westphalen (PP)

Pompeu de Mattos (PDT)

Ronaldo Nogueira (Republicanos)

Sanderson (PL)

Zucco (PL)

Não

Alexandre Lindenmeyer (PT)

Bohn Gass (PT)

Daiana Santos (PCdoB)

Denise Pessôa (PT)

Fernanda Melchionna (PSOL)

Marcon (PT)

Maria do Rosário (PT)

Paulo Pimenta (PT)





Cerca de duas horas após ter sido derrubado em votação na Câmara dos Deputados, o decreto do governo federal que aumentava alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) também foi rejeitado em votação simbólica no plenário do Senado Federal, que aprovou um projeto de decreto legislativo (PDL) revogatório da medida até então em vigor.

Voto dos gaúchos no Senado

Sim

Hamilton Mourão (Republicanos)

Luis Carlos Heinze (PP)

Não