União vai indenizar família de Vladimir Herzog em R$ 3 milhões

Vladimir Herzog foi morto em 1975, durante a ditadura militar no país.

A Advocacia-Geral da União (AGU) fechou um acordo com a família do jornalista Vladimir Herzog para o pagamento de cerca de R$ 3 milhões em indenização por danos morais.

Ele foi assassinado nas dependências do Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI), em São Paulo, em outubro de 1975.