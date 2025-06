STF segue julgando a responsabilidade de redes sociais por conteúdos de usuários; acompanhe ao vivo

O Supremo Tribunal Federal (STF) deu continuidade, nesta quinta-feira (5), ao julgamento sobre a responsabilização das redes sociais pelos conteúdos postados pelos usuários

Na sessão de quarta-feira (4), o ministro André Mendonça começou a proferir o seu voto, mas não concluiu a leitura

O julgamento havia sido interrompido em dezembro de 2024 por um pedido de vista de Mendonça

Já haviam votado os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, relatores das ações, e o ministro Luís Roberto Barroso, todos contrários à exigência de notificação judicial para retirada de conteúdo ofensivo

O que se espera da sessão desta quinta-feira

Após o fim do voto de Mendonça, os outros sete ministros do Supremo passarão a votar. Ainda não se manifestaram no caso Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Os ministros que ainda não votaram podem optar por apenas manifestar a sua posição, eventualmente seguindo os votos já proferidos. Se isso ocorrer, o julgamento pode ser concluído ainda nesta quinta, de forma mais acelerada, caso uma maioria seja formada.

Por outro lado, os ministros podem também optar por fazer uma leitura mais extensa de seus votos. Neste caso, se os votos extrapolarem o período da sessão desta quinta, a conclusão do julgamento ficará para as sessões da próxima semana no STF.

Há ainda a possibilidade de algum dos ministros pedir vista do processo para uma análise mais aprofundada, assim como fez André Mendonça em dezembro passado. Assim, o julgamento seria novamente interrompido, sendo retomado a partir da posterior devolução dos autos.

O julgamento ocorre no Plenário do STF. Por isso, participam os 11 ministros do Supremo. Uma maioria simples de seis votos define a decisão final da Corte.

O que está sendo julgado

O STF julga a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet (lei 12.965/2014), norma que estabeleceu os direitos e deveres para o uso da internet no Brasil.

De acordo com o artigo 19, "com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura", as plataformas só podem ser responsabilizadas pelas postagens de seus usuários se, após ordem judicial, não tomarem providências para retirar o conteúdo.

Dois processos

O Supremo julga dois processos que discutem a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet.

Na ação relatada pelo ministro Dias Toffoli, o STF analisa a validade da regra que exige ordem judicial prévia para responsabilização dos provedores por atos ilícitos. O caso trata de um recurso do Facebook para derrubar decisão judicial que condenou a plataforma por danos morais pela criação de perfil falso de um usuário.