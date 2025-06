STF julga recurso de Carla Zambelli e do hacker Walter Delgatti nesta sexta-feira

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar os recursos da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e do hacker Walter Delgatti Neto, condenados por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) , nesta sexta-feira (6). A ação será analisada de forma virtual, em sessão extraordinária das 11h às 23h59min, definiu o presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin.

Zambelli em lista da Interpol

Ataques às eleições e ao poder judiciário, diz Moraes

No documento decretando a prisão preventiva, Moraes destaca a saída da deputada do país, afirma que o "intuito criminoso de Zambelli permanece ativo e reiterado" e que ela insiste "mesmo que de modo atabalhoado e confuso" na "divulgação de notícias fraudulentas, no ataque à lisura das eleições e nas agressões ao Poder Judiciário".

Além de destacar que ela anunciou publicamente que deixou o Brasil, configurando "fuga do distrito da culpa", Moraes fundamentou a decisão com as declarações de Zambelli que indicam que ela "voltará a propagar notícias fraudulentas acerca do processo eleitoral no Brasil", ao afirmar que as urnas eletrônicas no Brasil "não são confiáveis" e que transferiu a titularidade das redes sociais para a mãe dela. O ministro também mandou bloquear os passaportes de Zambelli.