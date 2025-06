Senado aprova projeto que aumenta pena para crimes cometidos dentro de escolas

O Senado aprovou, nesta quarta-feira (11), o projeto de lei que aumenta as penas para os crimes cometidos nas dependências de instituições de ensino. O texto segue agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

Atualmente, o homicídio simples é punido com reclusão de seis a 20 anos. Pelo projeto, quando o crime for cometido em instituição de ensino, a pena passa a ser de 12 a 30 anos, com a possibilidade de ser aumentada de um terço à metade se a vítima for pessoa com deficiência ou doença limitante.