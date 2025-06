Reprovação ao governo Lula aumenta e chega a 40%, diz Datafolha

A desaprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve a breve melhora indicada no mês de abril interrompida , mostra a mais recente pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (12).

O percentual de quem considera o governo petista como "ruim ou péssimo" é de 40% , mostrando uma variação de dois pontos porcentuais positivos em comparação com o último levantamento do instituto, de abril. A oscilação está dentro da margem de erro, de dois pontos porcentuais.

Aprovação e desaprovação

Na pesquisa de fevereiro, o governo Lula atingiu o pior índice dos três mandatos dele na Presidência, com 24% de aprovação ante 41% de reprovação. Na época, a "crise do Pix" e a alta no preço dos alimentos, amplamente exploradas pela oposição nas redes sociais, ajudaram a explicar a queda da popularidade do presidente.