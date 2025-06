Relatório favorável à Lei de Diretrizes Orçamentárias é aprovado; sessão é marcada por troca de acusações sobre investimento em saúde

Relatório favorável à proposta foi aprovado com nove votos sim e três votos não. Celso Bender / ALRS

A Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa aprovou, nesta quinta-feira (26), o relatório favorável à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) encaminhada pelo governo Eduardo Leite para 2026. A votação foi tensionada por demanda da oposição a Leite, que pede a ampliação expressiva dos investimentos em saúde pública.

A LDO define as linhas gerais do orçamento do poder público estadual para o ano seguinte. O relatório favorável à proposta do governo foi aprovado com nove votos sim e três votos não.

O ponto central do debate entre base do governo e deputados de oposição foi a proposta de emenda do PT para que ficasse expresso na lei a previsão de aumento dos investimentos em saúde. Tecnicamente, o debate diz respeito ao cumprimento ou não da previsão constitucional de que 12% da receita do Estado seja investida em saúde.

— Nós queremos que o governo do Estado cumpra a Constituição no que se refere ao (investimento de) 12% dos recursos orçamentários no Sistema Único de Saúde (SUS). Todos os municípios do Estado cumprem a obrigação constitucional de colocar 15% do orçamento na saúde. O governo federal recompõe os 15% da obrigatoriedade de aplicação dos recursos da saúde. O grande devedor para o SUS no Rio Grande do Sul é o governo do Estado — apontou o deputado Miguel Rossetto (PT).

O líder do governo Leite na Assembleia, deputado Frederico Antunes (PP), devolveu a crítica, lembrando que a última gestão do PT no Estado também não cumpriu esse trecho da Constituição. Antunes destacou ainda que o governo do Estado busca um acordo com o Ministério Público para que o percentual de investimento em saúde seja atingido de forma gradual, ao longo dos próximos anos.

— Vocês descumpriram. A própria deputada Stela Farias (PT), ontem, fez uma manifestação de que, na gestão do governador Tarso Genro, vocês não alcançaram os 12%. E não foi só a gestão do PT (que não alcançou). E isso foi motivo de condenação no órgão de contas? Não! Agora está em curso uma proposição de acordo para que haja, ao longo dos anos, a possibilidade de somarmos recursos que são colocados a fim de complementar os 12% — disse Antunes.

Citada pelo líder do governo, Stela Farias pediu a palavra para confirmar que o governo Tarso Genro não atingiu a meta, mas argumentou que houve avanços maiores do que na atual gestão.

— É verdade. Reconheci e fiz menção de que nós saímos, no governo Tarso Genro, de pouco mais de 6% e saltamos para quase 10% nos quatro anos do governo Tarso, sem vender um único parafuso, sem atrasar salário de servidor. O governo Leite, que está praticamente encerrando o seu ciclo de dois mandatos, encerra com essa malfadada definição — disse a petista.

Obrigação com a Constituição

Conforme a Constituição Federal, o governo do Estado é obrigado a aplicar na saúde pelo menos 12% da receita. No Rio Grande do Sul, esse índice só é atingido nas últimas décadas quando são considerados gastos indiretos em saúde, como a contribuição patronal para o IPE Saúde e despesas com aposentadorias. Quando considerados apenas os gastos diretos em saúde, o Estado fica distante da marca constitucional – em 2024 foram 9,3% aplicados nessa área.

Aliado do governo Leite, o relator da LDO na Assembleia, Rafael Braga (MDB), defendeu o aumento gradual dos investimentos em saúde.

— Por muito tempo os governos usaram de artifícios (para cumprir a meta em saúde). A diferença é que agora busca-se uma solução para cumprir as despesas devidas em educação e saúde. Dentro de um escalonamento, sem quebrar a máquina estatal — disse Braga, após ter o seu relatório aprovado.

O acordo buscado pelo governo do Estado para ampliação gradual é semelhante ao que foi feito para a educação — área na qual os investimentos estaduais também não atingem os percentuais definidos na Constituição. Para a educação, o acordo prevê que a meta constitucional será cumprida ao fim de um período de alta gradual nos investimentos que durará 15 anos. No caso da educação, a Constituição determina que o investimento seja de 25% da receita.

A LDO foi produzida pela Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz). Na quarta-feira (25), a secretária estadual da Fazenda, Pricilla Santana, destacou, durante audiência pública na Assembleia Legislativa, que as diretrizes orçamentárias não preveem a concessão de revisão geral nos salários dos servidores públicos gaúchos em 2026 — ainda que o texto não proíba essa decisão.