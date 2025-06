Deputada condenada Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Rede social X recorre ao STF contra suspensão de perfis de Carla Zambelli

Plataforma do bilionário Elon Musk cumpriu determinação do ministro Alexandre de Moraes, mas defendeu que apenas as mensagens consideradas ilegais sejam retiradas do ar

09/06/2025 - 22h33min